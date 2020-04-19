Известный российский певец Филипп Киркоров поздравил поклонников с Пасхой и показал повзрослевших детей

Поп-король российской эстрады поделился на своей странице в Инстаграм новым снимком со сцены в окружении своих детей, отца и других членов семьи, передает Politeka.net.

«С праздником Светлой Пасхи! Всем здоровья, тепла, добра и мира. Берегите друг друга. Христос Воскресе!!!», – подписал он кадр.

В комментариях поклонники ответили ему на поздравления и в ответ пожелали певцу всего хорошего. Многие умилились его детям.

«Воистину Воскресе! С праздником вас и вашу семью!», «Филипп, красавчик, счастья тебе и твоим близким», «Самое главное берегите себя и такую любимую для нас всех, Вашу семью!!! Храни Вас Бог, родная семья!!!, «Мои поздравления. Христос Воскрес!», «Дорогой, и все празднующие, со Светлым Праздником Пасхи! Вера всегда в сложные времена помогала идти ровнее и проще, Вера в Светлое, Вера в то, что Жизнь победит Смерть. Света и тепла вашим домам! Света и Веры вашим сердцам! Равновесия и мудрости! Христос Воскресе! Обнимаю!», «Алла-Виктория – копия дедушки, а сын – вылитый вы», – написали в комментариях фолловеры Филиппа.

Напомним, что фотография сделана в Иерусалимском Храме Воскресения во время схождения благодатного огня. На снимке Киркоров позирует в белой рубашке со свечой в руке.

«Сегодня Великая суббота! Благодатный огонь сошёл!!!Ураа!!! Когда-то и Я присутствовал на этом великом событии! Там всегда было море народа...», - написал он.

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