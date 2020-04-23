Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников, которые обчистили ее карточку

Аферисты списали с ее счета 192,5 тысячи рублей. Как рассказала балерина, к ней начали приходить сообщения о списании 200 рублей. Уведомление приходило каждую минуту. В результате мошеннических действий артистка потеряла крупную сумму.

Балерине сообщили, что эти деньги списали якобы в счет какого-то клуба, которому она проиграла суд. По словам звезды, никаких долгов у нее нет. А если бы были, об этом точно знали бы журналисты. Таким образом Волочкова осталась без средств для существования. По ее словам, у нее теперь нет денег на еду.

«Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции», - рассказала Волочкова.

Напомним, что ранее продюсер Андрей Разин у себя в Инстаграм сообщил, что звезды вынуждены продавать свои личные вещи из-за отсутствия концертов и корпоративов. По его словам, звездам приходится платить зарплаты обслуге и сотрудникам, а дохода нет. Он рассказал, что Филипп Киркоров начал продавать собственные вещи на сайте. Как известно, у него крупнейший гардероб из всех звезд российского шоу-бизнеса.

Напомним, что Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом: "Шалунья".

Как сообщала Politeka, Волочкова не увидела ничего преступного в аннексии Крыма: "Как могли поругаться наши народы?".

Также Politeka писала, что полуголая Волочкова засветила в кадре лишнее и напугала внешним видом: «Печалька».