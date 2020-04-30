Вера Брежнева трогательно спела дуэтом со своим мужем Константином Меладзе

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео появилось на официальной странице студии Меладзе в Инстаграм. Супруги решили присоединиться к благотворительному проекту «Прорвемся» в поддержку врачей, которые борются с пандемией.

На видео Вера и ее муж – известный продюсер и композитор – исполняют песню «Хорошие новости». При этом Брежнева поет, а Меладзе в основном ей аккомпанирует и лишь изредка подпевает.

«Мне не нужны золотые берега, милый, мне не нужны твои клятвы верности. Не обещая много, сделай что-нибудь и не забудь принести мне хорошие новости», - поется в песне.

Отметим, что несмотря на слухи об изменах Меладзе, которые уже какое-то время циркулируют в СМИ, пара выглядит счастливой.

Под их видео тут же появились восторженные комментарии фанатов пары.

«Красивая пара», «Вера вы просто очаровательны песня», «Супер!», «Бестолковая песня», «Ой какие же вы замечательные!!», «ну, лучшие, и доказывать не надо, просто лучшие», «Одно удовольствие», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Брежнева показала пикантные кадры из вечеринки, которую посетила в образе женщины-кошки.

Брежнева поделилась в разделе Стори кадрами, на которых предстала в довольно дерзком и не типичном для себя наряде. Вера появилась в чувственном и необычно-серьезном образе, демонстрируя стройную фигуру в шикарном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Напомним, Брежнева обтянулась в латекс и бесстыдно соблазнила подружку.

Как сообщала Politeka, Брежнева без белья похвасталась яркой внешностью, Меладзе можно позавидовать.

Также Politeka писала, что 10-летняя дочь Брежневой поразила внешностью, слишком быстро выросла.