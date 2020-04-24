Дочь артистки показала, как отдыхала за границей

10-летняя дочь певицы Веры Брежневой, Сара Киперман, опубликовала несколько ярких снимков

Девочка завела Инстаграм и сейчас активно ведет страницу, пишет Рoliteka.net. Так, день назад Сара выложила архивные фото, на которых позировала на природе в Италии.

Внимание пользователей сети привлекло то, что девочка нанесла на веки длинные черные стрелки и розовые тени.

На снимках Сара улыбалась или наоборот была серьезной.

«Воспоминания. Италия», — написала дочь Брежневой.

За день пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Какая красивая 😍", "Моя модель", "Сара, какая ты красивая", "Сарочка, красавица🖤", "Красавица 🤗", "Безумно на маму похожа 😻", "Позитивчик🌞🎊", "Сарочка, ты такая красотка и очень похожа на маму😍❤😉", "Красиво накрашена под закат 🌅", "Копия мамули", "Копия Веры... очень похожы 😻", "Фотки нереально крутые❤️красотка", "Прекрасная😍", "Какой классный мейк 😇👼🏼🥰❤️", "Красотка!!❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, у Веры Брежневой двое детей от предыдущего брака: старшая дочь Соня от Виталия Войченко, и младшая Сара от украинского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым певица развелась в 2012 году.

Напомним, Вера Брежнева появилась во время прямого эфира в Инстаграм в несколько неудачном виде - артистка предстала перед фанатами в светлой толстовке, с припухшим лицом и спутанными волосами. При этом отчетливо видны морщины и впалые щеки звезды.

Тогда как на последних фото в Инстаграм звезда выглядит заметно ярче и моложе.

Поклонники сразу принялись интересоваться в прямом эфире по поводу ухода за кожей Веры.

Примечательно, что артистка не стесняется показывать себя без фотошопа и фильтров.

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