Известная украинская певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, показала новый образ
На фото Брежнева лежала на полу в волосатом платье. Можно сразу заметить, что Вера совсем без белья. Волосы у певицы были распущены и лежали просто на полу. Одной рукой звезда взялась за голову. Рядом можно увидеть палетку - которую рекламирует Брежнева, свой бренд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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Ранее мы сообщали, что 10-летняя дочь певицы Веры Брежневой, Сара Киперман, опубликовала несколько ярких снимков.
Так, день назад Сара выложила архивные фото, на которых позировала на природе в Италии.
Внимание пользователей сети привлекло то, что девочка нанесла на веки длинные черные стрелки и розовые тени.
Сообщалось, что знаменитая украинская певица Вера Брежнева удивила небрежным видом после празднования Пасхи.
Сегодня звезда появилась во время прямого эфира в социальной сети в несколько неудачном виде - артистка предстала перед фанатами в светлой толстовке, с припухшим лицом и спутанными волосами. При этом отчетливо видны морщины и впалые щеки звезды.
Напомним, Брежнева рассказала, как держит Меладзе в тонусе
А еще Politeka писала, что Вера Брежнева напугала лицом, переборщив с макияжем
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