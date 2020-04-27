Известная украинская певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, показала новый образ

На фото Брежнева лежала на полу в волосатом платье. Можно сразу заметить, что Вера совсем без белья. Волосы у певицы были распущены и лежали просто на полу. Одной рукой звезда взялась за голову. Рядом можно увидеть палетку - которую рекламирует Брежнева, свой бренд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ты и без", "Как красиво, хочу", "Вера красотка", "Добрый день", "Красотка", "А когда выйдет альбом?".

Ранее мы сообщали, что 10-летняя дочь певицы Веры Брежневой, Сара Киперман, опубликовала несколько ярких снимков.

Так, день назад Сара выложила архивные фото, на которых позировала на природе в Италии.

Внимание пользователей сети привлекло то, что девочка нанесла на веки длинные черные стрелки и розовые тени.

Сообщалось, что знаменитая украинская певица Вера Брежнева удивила небрежным видом после празднования Пасхи.

Сегодня звезда появилась во время прямого эфира в социальной сети в несколько неудачном виде - артистка предстала перед фанатами в светлой толстовке, с припухшим лицом и спутанными волосами. При этом отчетливо видны морщины и впалые щеки звезды.

Напомним, Брежнева рассказала, как держит Меладзе в тонусе

А еще Politeka писала, что Вера Брежнева напугала лицом, переборщив с макияжем

Также Politeka сообщала, что Вера Брежнева показала Меладзе свои полуголые позы на окне



