Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников новым нежным образом

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Ольга Бузова решила поделиться с поклонниками историей, которая очень ее растрогала.

"Вчера на этаже ко мне в дверь позвонили. Открываю, и оказалось, что это волонтер, спрашивает, не нужна ли в чем-то помощь! Очень, конечно, круто. От помощи я отказалась, есть те, кому нужна реально сейчас. Важно! Это был абсолютно обычный молодой человек в маске и перчатках, готовый помочь с продуктами или вынести мусор. Это и есть тот самый наш российский генетический код...", - написала она в своем Instagram.

Она также выразила надежду, что люди будут и дальше так помогать друг другу даже после окончания карантина.

"Это на самом деле очень ценно, надеюсь, что хоть на какое-то время мы вынесем это и в обычную жизнь, прежде чем опять все уткнутся в телефон и поскачут по своим делам!", - резюмировала Бузова в своей публикации.

Но пользователи больше обратили внимание на новую внешность телеведущей. На фото можно увидеть Ольгу Бузову с новой стрижкой и в блузке с ярким декольте.

"Какая нежная", "Оля, просто супер с новой стрижкой!", "Круто выглядишь", "Красотка", "Ух какая", "Оля, ты отлично выглядишь", "Как же тебе идет эта стрижка) наверное следующая стадия, покраска в черный?", "Просто шикарно!", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Бузова пошла на крайности ради смены имиджа. В частности, телеведущая позировала в черной косухе, сидя в машине. На Ольге был яркий макияж, но это не главное, ведь звезда показала себя - блондинкой. Как можно понять, это старое фото из 2016 года.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков, среди которых была и Кристина Асмус, а также написали несколько комментариев:

"Айй,какая красивая", "Можно смотреть вечно", "А что, очень не плохо", "Так то лучше чем с кострюлей на голове", "Очеоь мило", "О прическа сейчас почти такая же", "Очень идёт вам блонд".

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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