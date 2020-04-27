Известная телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дом 2", показала новый образ
На фото Бузова позирует в черном топе, лосинах и кроссовках. Оля села на колени и выгнулась вперед, чтобы показать упражнение под музыку. Волосы у телеведущей были распущены. На фоне можно увидеть журнальный столик и диван, а также другие предметы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Оля опубликовала свою тренировку в сторис Инстаграм, где такой функции нет.
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Сообщалось, что поющая телеведущая Ольга Бузова устроила домашнюю фотосессию в нижнем белье.
На этот раз ведущая скандального шоу «Дом-2» дала жару и разделась до трусов, похваставшись своей стройной фигурой и прессом. Из одежды на Бузовой был розовый короткий худи с надписью «Barbie».
Знаменитость попозировала у себя дома на фоне мягких игрушек.
Сообщалось, что известная российская телеведущая Ольга Бузова показала новое фото в Инстаграм.
На фото Бузова стоит на поляне "Дома 2" и позирует в цветной куртке, а также ботинках и джинсах. Волосы у Ольги были распущенными. На фоне можно увидеть домик, поляну, а также миниатюрную Эйфелеву башню.
"Вот она я", - коротко процитировала принт на куртке Оля.
Напомним, Бузова в блестящем лифчике повторила за Ивлеевой и опозорилась
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