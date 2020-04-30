Украинский комик Юрий Ткач продолжает проводить время со своей дочерью на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

В своем личном микроблоге Instagram звезда "Квартал 95" Юрий Ткач опубликовал трогательный снимок с маленькой дочерью.

Ради фото комик Юрий Ткач со своей дочерью Лизой корчат гримассу и наслаждаются ChupaChups, сидя в автомобиле.

Вероятно, шоумен был вынужден выйти из самоизоляции, поскольку на них также видны защитные шлемы, необходимые при выходе на улицу в условиях карантина.

"Всегда на одной волне", - подписал Юрий Ткач свежий снимок в Instagram.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и напомнили шоумену, что палочка от ChupaChups не может быть съедобной. Некоторые отметили сходство во внешности между Юрием и его наследницей.

"Какие вы молодцы", "Яблоко от яблони", "Юрчик, если что, палочка не съедобная! Соскучился по вам!", "Вы такие классные, обожаю вас", "Крошка Лизи", "Как это мило", "Папина дочка", "Какие вы классные, просто супер", "Всегда на позитиве", "Непревзойденные", "Мы все в душе остаемся детьми", - написали они в комментариях под фотографией.

Ранее мы сообщали, Ткач и его коллега по "Кварталу" Евгений Кошевой выпустили шуточный клип на животрепещущую тему. В нем артисты рассказали о своей карантинной «диете». Юмористы признались, что из-за постоянного ничегонеделания дома, им все время хочется есть. А это не может не сказываться на фигуре.

«Если и дальше мы так будем набивать пузики, через месяц в «Квартале» будет еще два Юзика», - поют артисты.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

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