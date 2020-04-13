Украинский комик и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поделился личным снимком

Свежее фото появилось на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Ткач лежит в кровати со своей женой Викторией, дочкой Лизой и собакой. Видно, что вся семья только проснулась, но при этом светится от счастья.

«В самоизоляции есть и приятные моменты. Наберите их как можно больше!», - подписано фото.

Как известно, сегодня многие артисты оказались без работы, поэтому у них появилась возможность провести как можно больше времени со своей семьей, которая в обычные будни, не так часто видит своих родных, как хотелось бы.

«Говоря вашим сценическим языком зачем выставлять такое интимное фото. Кому интересно с кем вы спите и в какой постели. Ужас! Нельзя так опускаться из-за денег. Фу как противно», - отреагировали на фото пользователи сети.

Юрий Ткач не исключение. После того, как его пригласили в «Квартал 95», его карьера пошла вверх. Комик пытается максимально много времени уделять семье, но это не всегда получается.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач поделился новым фото со своей дочкой. Крошка Лизи, как ее называют родители, очень яркая и веселая девочка. Поклонники уверены, что ее ждет большое будущее. Вполне возможно, что она пойдет по стопам отца.

На свежем фото Ткач и Лизи позируют перед зеркалом. Отец и дочка кривляются и делают своеобразный жест рукой.

Напомним, что Оля Полякова и Юрий Ткач из "Квартала 95" поразили непристойной выходкой, видео: "Никто этого не делает".

Как сообщала Politeka, располневший Юрий Ткач из "Квартал 95" еле уместился в кадр: "Ой, до чего карантин довел...".

Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартала 95» изменился до неузнаваемости, даже Кошевой оценил: «Это мощь».