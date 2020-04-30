Светлана Лобода эмоционально поздравила с днем рождения Филиппа Киркорова и поделилась их лучшими совместными фото

Популярная украинская певица уже несколько лет живет и работает в России. За это время она успела удачно влиться в местный шоу-бизнес и уже чувствует себя там «своей». 30 апреля звезда решила поздравить с днем рождения короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. Как сообщает Politeka.net, соответствующий пост Лобода опубликовала в своем Инстаграм.

«Дорогой Филипп! С Днем Рождения!! Вы всегда молоды, всегда в тренде, всегда на коне! пусть будет так и дальше! а Вы просто кайфуйте и получайте от всего этого удовольствие!», - написала певица.

Она также поделилась совместными фото с Киркоровым. На первом снимке Лобода позирует рядом с артистом в серебристом сценическом костюме с глубоким декольте. Сам Киркоров тоже одет в вычурный серебристый пиджак.

На втором фото Киркоров крепко обнимает Лободу сзади. При этом они оба счастливо улыбаются.

На последнем снимке Киркоров трогательно целует певицу в щечку, в то время как Лобода смотрит куда-то в сторону.

Поклонники тут же принялись обсуждать новый пост звезды.

«Лобода любит только себя, взглянув на фото можно заметить, не обнимает и трогает только себя», «Какая пара», «Лобода-жемчужина Украины, самая лучшая самая самая певица», «Последнее фото огонь», «Дорогая Светлана. Я давно заметила, Филипп не ровно к вам дышит. Вместе вы такие лапушистые», «Хорошо смотритесь», «У нее кроме трусов, видимо ничего нет», - пишут люди.

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