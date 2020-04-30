Анжелика Ревва показал себя поклонникам в новом ярком образе

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) решила пофилософствовать на тему здоровья и влияния юмора на него.

Соответствующую публикацию Анжелика Ревва опубликовала в своем личном Instagram.

"...По словам специалистов, юмор является прекрасным механизмом защиты. А пережить непростое время возможно только в условиях сохранения психики. Во времена пандемии крайне важной становится работа психологов, которые должны помочь справиться с последствиями нарушения повседневной рутины и изоляции. Это может быть и домашнее насилие, и депрессия, и посттравматическое расстройство. Во всех этих случаях желательно обращаться к психологу, даже на дистанционной основе, потому что с такими вещами тяжело справиться самим. Юмор помогает всегда. Проблемы остаются, но с юмором их можно разделять мягче. Юмор дает нам понять, что жертвы, которые мы совершаем ради всеобщего блага, имеют смысл", - написала звезда российского шоумена в микроблоге.

Но большинство пользователей обратило внимание не на текст, а на внешний вид Анжелики Реввы. На фото можно увидеть звезду с ярким макияжем и накрученными локонами. Помимо этого, на снимке Анжелика Ревва засветила часть своего декольте.

"Анжелика, мне бы так выглядеть", "Шикарная", "Красивая", "Очень красиво", "А Вы себе губы делали, или они у Вас генетически заложены?", "Вы красавица, слов нет", "У вас всегда такие грустные глаза. Грустные и красивые", "Красивая и мудрая", "Среди Вас нет красивее ни-ко-го! Поверьте мне", "Богиня красоты", - прокомментировали фанаты фото Реввы.

Ранее мы рассказывали о том, что Филипп Киркоров продолжает получать самые различные поздравления по случаю своего дня рождения.

На этот раз "отличился" певец и шоумен Александр Ревва. В своем личном Instagram российская звезда опубликовала пост, посвященный известному исполнителю Филиппу Киркорову, который отмечает сегодня свой 53-й день рождения.

Помимо поздравительного текста, Александр Ревва также поделился целой подборкой совместных снимков с Филиппом Киркоровым, где также можно увидеть и супругу шоумена Анжелику.

Напомним, что дочери Артура Пирожкова подросли и стали настоящими красавицами, фото: "Такие разные, но...".

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