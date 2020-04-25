Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика приятно удивила поклонников кадрами с повзрослевшими дочерьми

Супруга знаменитого артиста давно привлекает внимание к себе благодаря нестандартной и запоминающейся внешности. Женщина старается вести свой профиль позитивно и часто на это обращают внимание ее фанаты. В этот раз она решила показать фото своих красавиц дочек, которые буквально покорили Инстаграм звезды, сообщает Politeka.

Супруга Александра Реввы рассказала, что очень счастлива иметь двоих таких прекрасных детей. Женина представила сразу три фото в одном стиле, на котором ее дочери позировали в светлых нарядах и мило прижавшись друг к другу.

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«Мои дочери - мое самое большое достижение на сегодняшний день.. Я в них сею добро и любовь, ласку и нежность, силу и трудолюбие, бережное отношение к окружающему миру... Конечно, Мир маленькой девочки начинается с мамы... Мама должна вложить в ребенка то, что и будет окружать ее чадо в будущем...каждая мама, смею заметить.. С Днём Дочери 🌷🌸💞», - написала звезда.

Вот что ответили поклонники:

«Красивые ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Девочки прекрасны 😍❤️ как и вы!», «У Вас прекрасные девочки❤️ Здоровья и счастья Вашей замечательной семье🙌», «Анжелика ,вы очень заботливая и хорошая мама !!!❤️И девочки у вас супер !!!! Желаю вашим зайкам больших успехов, светлой радости и огромного счастья на жизненном пути. Пусть всегда у вас в отношениях будут взаимопонимание, доверие, поддержка, забота, уважение и крепкая любовь.❤️ Хочу пожелать светлых, радостных дней», «Сестрички😘».

 
Ранее под семейным фото с супругом звезда решила поинтересоваться у поклонников, какой сериал ей смотреть. Похоже, пристрастие звезды к просмотрам телесериалов лишь усилилась.

Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.

«Сериал «Отчаянная Домохозяйка» или «Санта Барбара’20»... а ваш вариант? 🥳 #RAfamily», - написала в этот раз Анжелика.

Поклонники, как и ожидалось, мимо вопроса не прошли:

«Просто счастливы вместе❤️», «Моя версия-"Титаник 2020" 👍😃🔥😍», «Проверка на прочность популярности в соц сетях😂❤️», «Санта Барбара, даже Ди Каприо позавидует», «Возвращение в Эдем)🔥», «Титаник. Карачун вам, товарищи 🤣🤪», «Отчаянные домохозяйки ❤️»,  «Титаник по-русски»❤️».

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".