Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика приятно удивила поклонников кадрами с повзрослевшими дочерьми

Супруга Александра Реввы рассказала, что очень счастлива иметь двоих таких прекрасных детей. Женина представила сразу три фото в одном стиле, на котором ее дочери позировали в светлых нарядах и мило прижавшись друг к другу.

«Мои дочери - мое самое большое достижение на сегодняшний день.. Я в них сею добро и любовь, ласку и нежность, силу и трудолюбие, бережное отношение к окружающему миру... Конечно, Мир маленькой девочки начинается с мамы... Мама должна вложить в ребенка то, что и будет окружать ее чадо в будущем...каждая мама, смею заметить.. С Днём Дочери 🌷🌸💞», - написала звезда.

Вот что ответили поклонники:

«Красивые ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Девочки прекрасны 😍❤️ как и вы!», «У Вас прекрасные девочки❤️ Здоровья и счастья Вашей замечательной семье🙌», «Анжелика ,вы очень заботливая и хорошая мама !!!❤️И девочки у вас супер !!!! Желаю вашим зайкам больших успехов, светлой радости и огромного счастья на жизненном пути. Пусть всегда у вас в отношениях будут взаимопонимание, доверие, поддержка, забота, уважение и крепкая любовь.❤️ Хочу пожелать светлых, радостных дней», «Сестрички😘».