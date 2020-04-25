Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика приятно удивила поклонников кадрами с повзрослевшими дочерьми
Супруга Александра Реввы рассказала, что очень счастлива иметь двоих таких прекрасных детей. Женина представила сразу три фото в одном стиле, на котором ее дочери позировали в светлых нарядах и мило прижавшись друг к другу.
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«Мои дочери - мое самое большое достижение на сегодняшний день.. Я в них сею добро и любовь, ласку и нежность, силу и трудолюбие, бережное отношение к окружающему миру... Конечно, Мир маленькой девочки начинается с мамы... Мама должна вложить в ребенка то, что и будет окружать ее чадо в будущем...каждая мама, смею заметить.. С Днём Дочери 🌷🌸💞», - написала звезда.
Вот что ответили поклонники:
«Красивые ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Девочки прекрасны 😍❤️ как и вы!», «У Вас прекрасные девочки❤️ Здоровья и счастья Вашей замечательной семье🙌», «Анжелика ,вы очень заботливая и хорошая мама !!!❤️И девочки у вас супер !!!! Желаю вашим зайкам больших успехов, светлой радости и огромного счастья на жизненном пути. Пусть всегда у вас в отношениях будут взаимопонимание, доверие, поддержка, забота, уважение и крепкая любовь.❤️ Хочу пожелать светлых, радостных дней», «Сестрички😘».
Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.
«Сериал «Отчаянная Домохозяйка» или «Санта Барбара’20»... а ваш вариант? 🥳 #RAfamily», - написала в этот раз Анжелика.
Поклонники, как и ожидалось, мимо вопроса не прошли:
«Просто счастливы вместе❤️», «Моя версия-"Титаник 2020" 👍😃🔥😍», «Проверка на прочность популярности в соц сетях😂❤️», «Санта Барбара, даже Ди Каприо позавидует», «Возвращение в Эдем)🔥», «Титаник. Карачун вам, товарищи 🤣🤪», «Отчаянные домохозяйки ❤️», «Титаник по-русски»❤️».
Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".
Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».
Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".