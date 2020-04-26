37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, пленила тысячи сердец откровенным фото

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже.

Анжелика с мокрыми локонами позировала на белом песке в купальнике золотистого цвета, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру и каждый соблазнительный изгиб. В кадр попали все самые упругие места, которые немного растрепанная и ненакрашенная девушка выставила перед камерой. Томный взгляд и приотркрытые пухлые губы дополнили образ роковой красотки.

"Чашка кофе дома и чашка кофе на берегу моря - это две абсолютно разные чашки кофе 😏☕️ Добрый вечер.. 😩", - подписала снимок Анжелика, которая явно заскучала на карантине.

За полчаса ее пост оценили более 3 200 раз. Поклонники щедро наградили Ревву комплиментами в комментариях.

"Красивая 🌸☀️"

"Да, но основное... какая девушка рядом. Если такая как на фото, можно даже в шалаше❤️👍😁"

"Вы такая худенькая..как поддерживаете форму?"

"Ох как же это точно👌и по видимому мы не скоро попробуем чашечку или бокальчик на берега моря🥺"

"Королева морей ❤️ Вы наша нереальная красотка 😍"

"Просто мечта"

Ранее мы сообщали, Анжелика похвасталась спортивными достижениями младшей дочери Амели. Жена артиста поделилась видео в Инстаграм, на котором семилетняя девочка садится на шпагат.

"Доброе утро)) Да! Именно утро!! 😂 Я впервые в жизни проснулась в 12.00 🥱 Мне начинает нравится этот режим 😅 а у кого-то спортивное утро.. вот зануды", - подписала кадры жена Пирожкова.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова показала, на кого на самом деле похожи их дети: "Вау, какие красотки!"