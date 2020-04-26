37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, пленила тысячи сердец откровенным фото
Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже.
Анжелика с мокрыми локонами позировала на белом песке в купальнике золотистого цвета, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру и каждый соблазнительный изгиб. В кадр попали все самые упругие места, которые немного растрепанная и ненакрашенная девушка выставила перед камерой. Томный взгляд и приотркрытые пухлые губы дополнили образ роковой красотки.
"Чашка кофе дома и чашка кофе на берегу моря - это две абсолютно разные чашки кофе 😏☕️ Добрый вечер.. 😩", - подписала снимок Анжелика, которая явно заскучала на карантине.
За полчаса ее пост оценили более 3 200 раз. Поклонники щедро наградили Ревву комплиментами в комментариях.
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"Красивая 🌸☀️"
"Да, но основное... какая девушка рядом. Если такая как на фото, можно даже в шалаше❤️👍😁"
"Вы такая худенькая..как поддерживаете форму?"
"Ох как же это точно👌и по видимому мы не скоро попробуем чашечку или бокальчик на берега моря🥺"
"Королева морей ❤️ Вы наша нереальная красотка 😍"
"Просто мечта"
Ранее мы сообщали, Анжелика похвасталась спортивными достижениями младшей дочери Амели. Жена артиста поделилась видео в Инстаграм, на котором семилетняя девочка садится на шпагат.
"Доброе утро)) Да! Именно утро!! 😂 Я впервые в жизни проснулась в 12.00 🥱 Мне начинает нравится этот режим 😅 а у кого-то спортивное утро.. вот зануды", - подписала кадры жена Пирожкова.
Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".
Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова показала, на кого на самом деле похожи их дети: "Вау, какие красотки!"