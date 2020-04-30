Наследница скандального депутата Михаила Добкина Алла поделилась новым снимком на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Дочь экс-нардепа Алла Добкина пытается держать связь со своими подписчиками в социальных сетях.

На этот раз наследница Михаила Добкина решила покорить поклонников новым ярким образом.

Соответствующее фото сногсшибательная Алла Добкина опубликовала в своем личном Instagram.

На снимке, сделанном в автомобиле, наследница Михаила Добкина предстала в совершенно новом образе.

Ради эффектного снимка она сделала пышную прическу, выразительно подвела глаза и дополнила образ яркой красной помадой.

"Как вам?" — подписала она опубликованный снимок в Instagram.

"Огонь", "Очень хорошо", "Вау, какая красавица", "Шикарная", "Добавляет лет", "Бомбезно", "А глаза то папины", "Супер, очень красиво", "Супер, даже забыла о карантине на минуту", "Неповторимая", "Леди-вамп", "Роковая красотка, но прибивали себе немного возраста с таким макияжем, мое мнение, не обижайтесь", "Ого, я поднимаю руки!", - продолжили поклонники в комментариях под публикацией Аллы Добкиной.

Ранее мы рассказывали, что Алла Добкина призналась в страшном преступлении. В своем микроблоге она пожаловалась своим поклонникам на беды, которые свалились на ее семью.

«Я не знаю что вообще происходит, но этот год очень странный. Я надеюсь, что летом как-то все будет легче. Сначала вирус этот..потом пару дней назад я выезжала за продуктами, охранник не закрыл Сару (собаку мою) и я на неё наехала..и она просто лежала перед машиной..», - рассказала Алла.

Девушка отметила, что собаку прооперировали и ей удалось выжить.

Кроме этого, Добкина рассказала, что из-за пожаров у нее началась серьезная аллергия.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Как сообщала Politeka, внук Добкина поразил переменами во внешности, мама не сдержалась: "Совсем другой".

Также Politeka писала, что Алла Добкина выставила напоказ всю свою роскошь: "Божество!".