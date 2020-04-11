Дочь скандально известного политика Михаила Добкина Алла показала архивное фото со своим малышом

Как передает Politeka.net , 26-летняя домохозяйка и молодая мама Алла Добкина активный пользователь Instagram, где собрала многотысячную аудиторию, которую часто радует разнообразными фото и видео.

Сейчас дочь политика Михаила Добкина, как и все украинцы, пребывает на самоизоляции из-за карантина.

По всей видимости блондинке уже очень скучно и необходимы новые локации для фотографии, а их нет. Поэтому она решила показать архивные фото, сделанные со своим сыном.

«Так быстро вырос..смотрю на фото..сейчас совсем другой уже 🖤», - подписала снимки она.

Ранее мы писали, что Алла Добкина поделилась фотографией с отдыха. В январе она с семьей была на Мальдивах. Она активно публиковала фотографии в купальниках, а также совместные снимки с сыном. Спустя два месяца Алла решила вспомнить приятные моменты с отдыха. На кадрах дочь политика позировала в бикини на пляже и с сыном за обедом. Образ красотка завершила соломенной шляпкой.

Напомним, что расфуфыренная Алла Добкина взбудоражила украинцев признанием: "Поцелуи только в кровати".

Как сообщала Politeka, бесстыжая дочь Добкина раздвинула ноги на камеру и удивила признанием: "Очень кайфую от этого".

Также Politeka писала, что Алла Добкина засветила все свои достоинства в прозрачной сетке: «вот это объемы».