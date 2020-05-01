Настя Каменских напомнила поклонникам о своем жарком клипе на песню Lollipop, которую она записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan

Популярная украинская певица в последние годы выпускает все больше контента на испанском языке. Среди последних таких песен оказался и трек Lollipop, который вышел ранее в этом году. На днях клип на эту песню набрал 5 миллионов просмотров на Ютуб. Как сообщает Politeka.net, по этому случаю Каменских поделилась отрывком из видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованных кадрах Настя сидит в комнате с телефоном сначала в коротком черном платье с мини-юбкой и глубоким декольте, а позже – в неоновом костюме с кружевным бюстье. Томный образ певицы довершает яркий макияж.

Поклонники Насти тут же принялись комментировать ее пост.

«Вау, как круто, Настя ты Богиня», «Настюха конечно огонь, испанские ребята от твоей красоты все ноги обмочили», «Наша любимка золотая», «Бомбическая я обожаю такой стиль песен завтра послушаю на всю громкость в машине. Спасибо Вам Настенька», «Я думала это Цекало сначала», «Настя, тебе идёт мексиканский стиль», «Роскошная девочка!)) Безумно красивая!) Восхищаюсь и обожаю!)», «Совсем старая стала Настя», - пишут подписчики в комментариях.

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