Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала, что нужно делать для наполнения жизни позитивом

Звезда опубликовала снимок, представ довольно в скромном образе, пишет Рoliteka.net. Красотка позировала в желтой толстовке с карманами.

Настя подняла руки и заложила за затылок, приподняв кудрявые волосы.

Певица ярко улыбалась, ее красоту подчеркнул легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и сочные губы.

В посте артистка рассказала, что ведет блог, где недавно поделилась о том, как оставаться позитивным человеком.

"Я рассказала, почему важно сохранять позитивный настрой, как он влияет на наше здоровье и даже на исполнение желаний! 💫 И там же вы найдёте задания, которые помогут наполнить жизнь позитивом и добро. Хорошего дня вам, солнышки ☀️", - написала Каменских.

"Вам тоже,красивая ,солнечная Настя 👍😁💓", "Какая ты красивая и солнечная 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛", "Ваууу❤️", "Любимая солнечная красавица🔥🔥🔥🔥", "Вау, такая солнечная! 🌼☺️", "Настя, какая же ты красивая !!!❤️❤️❤️❤️", "И вам хорошего дня", "Как всегда красавица, непревзойденная 😍", "Вау какая красивая 🤩🔥💛❤💛❤💛светлая и счастливая 🤗🤗", "Красавица. Хочу такие же кудряшки😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских решила провести специальный марафон для девушек после многочисленных комментариев под ее постами с сериями тренировок дома.

Звезда поняла, что проводить периодические тренировки в социальной сети Инстаграм ей мало и подготовила темы на каждый день, которые она хочет обсудить с фанатами в ближайший месяц.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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