Украинская исполнительница Настя Каменских порадовала фанатов и показала, в чем они исполняет «стриптиз»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Дневная рутина», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских показывает на камеру одежду и нижнее белье, которое падает вниз. После этого певица и сама появляется на камеру, поднимая корзину с грязным бельем. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Чулков не хватает», «огненная баба! Повезло Потапу!», «обожаю вас», «ожидания не оправдались», «огонь», «семейная жизнь», «облом», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная украинская певица Настя Каменских старается поддержать всех, кто сейчас как и она сидит дома на карантине, и не дать им заскучать.

На снимке звезда позирует с растрепанными волосами и огромной улыбкой на лице. На Насте тонкая белая футболка, под которой просвечивается лифчик ей в тон.

«Давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам. Расскажите в комментариях, что сегодня подняло вам настроение. Хочу порадоваться вместе с вами», - предложила Каменских.

Напомним, Каменских в желтом халатике рассказала, как привлечь внимание мужа.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских сделала громкое признание, мурашки даже у Потапа: "Вы, наверное, заметили…".

Также Politeka писала, что Потап раскрыл неизвестные секреты личной жизни с Горовой и Каменских.