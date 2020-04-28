Украинская исполнительница Настя Каменских порадовала фанатов и показала, в чем они исполняет «стриптиз»
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Дневная рутина», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских показывает на камеру одежду и нижнее белье, которое падает вниз. После этого певица и сама появляется на камеру, поднимая корзину с грязным бельем. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Чулков не хватает», «огненная баба! Повезло Потапу!», «обожаю вас», «ожидания не оправдались», «огонь», «семейная жизнь», «облом», - пишут они.
Как сообщалось ранее, популярная украинская певица Настя Каменских старается поддержать всех, кто сейчас как и она сидит дома на карантине, и не дать им заскучать.
На снимке звезда позирует с растрепанными волосами и огромной улыбкой на лице. На Насте тонкая белая футболка, под которой просвечивается лифчик ей в тон.
«Давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам. Расскажите в комментариях, что сегодня подняло вам настроение. Хочу порадоваться вместе с вами», - предложила Каменских.
Напомним, Каменских в желтом халатике рассказала, как привлечь внимание мужа.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских сделала громкое признание, мурашки даже у Потапа: "Вы, наверное, заметили…".
Также Politeka писала, что Потап раскрыл неизвестные секреты личной жизни с Горовой и Каменских.