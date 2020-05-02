Жена и дочь Евгения Кошевого из «Квартал 95» устроили чувственную фотосессию на природе

Ксения Кошевая и их с Евгением дочь Варвара превратились в настоящих моделей для нового семейного фотосета. Как сообщает Politeka.net, соответствующими фотографиями жена артиста поделилась на своей странице в Инстаграм.

На снимках мать и дочь позируют на фоне живописного поля с ярко-желтыми цветами. Для съемок они выбрали похожие платья нежного бежевого цвета со свободными юбками и оборками.

Мать с дочерью чувственно позируют вдвоем, облокачиваясь друг на друга и держа друг друга за руки. Они выглядят очень нежно и естественно.

Под снимками тут же появилось множество восторженных комментариев.

«Офигеть, как сестры», «Вау, красотки», «Ксюша, какие вы красивые», «Варя красота», «Богини», «Такие нежные», «Красотульки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Варвара Кошевая поделилась снимком из той же фотосессии на своей странице. На нем школьница позирует в воздушном светлом платье и с распущенными волосами.

Под ее фотографией тут же появились восторженные комментарии.

«Бахиня», «это очень красиво», «как выросла», - пишут люди.

Напомним, Евгений Кошевой из "Квартал 95" пострадал на вокзале, подробности беды: "Ехал в Луганск".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" устроил дикие игрища с женой на кухне, видео: "Два идиота на трезвую...".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» изменился до неузнаваемости и показал новое лицо: «Уже как шарик».