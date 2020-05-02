Известная украинская легкоатлетка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала себя в необычном постельном образе
На кадрах Ризатдинова позировала совсем без одежды и белья, а только прикрылась подушкой, которую обтянула ремнем, чтобы закрепить на теле. Анна стояла в ванной и решила оставить волосы распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Ролик Ризатдинова опубликовала в ответ на вопрос фаната: "Что вас вдохновляет? Откуда черпаете энергию".
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Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить под ней лайки. Все из-за того, что Анна выбросила ее в сторис, где такой функции нет.
Ранее мы сообщали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова сделала пикантный снимок в постели.
Ризатдинова опубликовала фото, на котором позировала, лежа на кровати. Красотка была в черной шелковой ночнушке, подчеркнувшей ее красивую фигуру. В частности, из-под ткани выпирали груди звезды. Тонкие бретельки смотрелись на плечах очень элегантно.
Сообщалось, что олимпийская чемпионка, финалистка шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова сообщила о завершении авторского челенджа.
Свой пост спортсменка сопроводила ярким фото, на котором она сидит на полушпагате, подняв руки вверх. Анна одета в обтягивающий спортивный костюм, в котором прекрасно проглядывается ее упругое тело. Ризатдинова без стыда показала свой пресс с кубиками и подкачанные плечи.
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