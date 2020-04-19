Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, сделала фото в ванной

Звезда сфотографировала сама себя, засветив за собой кафель и зеркало, пишет Politeka.net.

На снимке знаменитость предстала в черной облегающей майке, которая подчеркнула достоинства.

Ризатдинова закинула волосы набок, и посмотрела в камеру. Ее глаза украсили черные стрелки.

В посте спортсменка рассуждала о любви, что будет с человеком, который ее не испытывает.

За 16 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая!!!!!", "Очень мудро и красиво написано !!! 😍", "Очень красивая", "Очень красивая 😍😍😍", "Обворожительная", "INSTAGRAM без АНИ Р. - это чёрный квадрат:)", "Как хорошо сказано !!! 😍👍🏼", "Аня, красотка", "👏👍👍🌹🌹🌹Спасибо за хорошие слова", "Вау😍😍❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова лежала на кровати в черной футболке с белыми надписями. Позади нее виднелся ноутбук с включенным фильмом.

Девушка распустила длинные пышные волосы и смотрела в камеру. На лице звезды выделялись лишь брови, возможно, Анна без макияжа.

Звезда поблагодарила своих подписчиков за то, что они ей предложили много сериалов, которые можно посмотреть.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова показала сложные упражнения на растяжку для тех, кто профессионально занимается гимнастикой. Ризатдинова показывает чудеса растяжки, садясь на шпагат, задирая ноги и водя ими по кругу. За час тренировки она показала возможности своего тела практически на 100%.

«Вчера на нашей онлайн тренировке присутствовали более 1000 гимнасток! Спасибо каждому», - написала звезда.

Напомним, фаворитка Ямы сверкнула упругим телом в откровенном топе

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы выставила напоказ упругое тело в крохотном топе

Также Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы в прозрачном купальнике устроила грязные игры на камеру