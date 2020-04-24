Известная гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова впечатлила дерзкой фотосессией в роковом образе
Знаменитость, запомнившаяся украинцам как фаворитка хореографа Влада Ямы, поделилась кадрами из своей новой фотосессии в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимках гимнастка позирует в оригинальном черном костюме, состоящем из брюк и открытого топа. Образ Ризатдиновой дополняют черные перчатки, большие солнцезащитные очки и мусорный пакет.
При этом сама фотосессия проходит рядом с мусорными контейнерами под домом у красотки. Впрочем, обстановка вокруг никак не мешает знаменитости демонстрировать на камеру самые стильные позы.
Девальвация гривны, запуск транспорта и новые выплаты для украинцев – главное за ночь
Кредиты станут доступнее, в Нацбанке приняли важное решение: "С 24 апреля..."
Евгения Кошевого из «Квартал 95» атаковали, детали разборок: «Какое-то г*вно!»
Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят"
Поклонники гимнастки тут же принялись комментировать оригинальные кадры.
«Так стильно мусора еще никто не выбрасывал!», «Очень красивая», «А где Ваша масочка?», «Какая красивая и шикарная», «Не думала, что фото у мусорного бака может выглядеть так эффектно», «А как же раздельный сбор?», «Ой ой ой, осторожней дамочка», - пишут люди.
Ранее мы писали о том, что Ризатдинова сфотографировала сама себя, засветив за собой кафель и зеркало. На снимке знаменитость предстала в черной облегающей майке, которая подчеркнула достоинства.
Ризатдинова закинула волосы набок, и посмотрела в камеру. Ее глаза украсили черные стрелки.
В посте спортсменка рассуждала о любви, что будет с человеком, который ее не испытывает.
Напомним, фаворитка Ямы сверкнула идеальными формами в черной маечке.
Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» зажгла с горячим красавцем, видео.
Также Politeka писала, что фаворитка Ямы пошалила на постели, горячее фото: "Анна, вы супер".