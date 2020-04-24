Известная гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова впечатлила дерзкой фотосессией в роковом образе

Знаменитость, запомнившаяся украинцам как фаворитка хореографа Влада Ямы, поделилась кадрами из своей новой фотосессии в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках гимнастка позирует в оригинальном черном костюме, состоящем из брюк и открытого топа. Образ Ризатдиновой дополняют черные перчатки, большие солнцезащитные очки и мусорный пакет.

При этом сама фотосессия проходит рядом с мусорными контейнерами под домом у красотки. Впрочем, обстановка вокруг никак не мешает знаменитости демонстрировать на камеру самые стильные позы.

Поклонники гимнастки тут же принялись комментировать оригинальные кадры.

«Так стильно мусора еще никто не выбрасывал!», «Очень красивая», «А где Ваша масочка?», «Какая красивая и шикарная», «Не думала, что фото у мусорного бака может выглядеть так эффектно», «А как же раздельный сбор?», «Ой ой ой, осторожней дамочка», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Ризатдинова сфотографировала сама себя, засветив за собой кафель и зеркало. На снимке знаменитость предстала в черной облегающей майке, которая подчеркнула достоинства.

Ризатдинова закинула волосы набок, и посмотрела в камеру. Ее глаза украсили черные стрелки.

В посте спортсменка рассуждала о любви, что будет с человеком, который ее не испытывает.

Напомним, фаворитка Ямы сверкнула идеальными формами в черной маечке.

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» зажгла с горячим красавцем, видео.

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