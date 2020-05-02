Некоторые звезды доказывают, что возраст - это лишь цифра

Отечественные знаменитости блистают на сцене, при этом, невзирая на возраст, они выглядят просто фантастически, пишет Рoliteka.net.

В частности, совершенно не скажешь, что примадонне Алле Пугачевой уже 71 год. Звезда выглядит на 20 лет моложе.

Артистка похудела на 20 кг, кроме того она посещает косметологов, а также ее подозревают в пластической хирургии.

72-летняя София Ротару выглядит привлекательно, некоторые даже считают - лучше, чем в молодости. Звезду также неоднократно обвиняли в пластических операциях.

66-летняя Любовь Успенская редактирует свои фото, а потом публикует в Инстаграм. Обработка делает кожу артистки настолько гладкой, что становится причиной насмешек в сети.

70-летняя Надежда Бабкина ни раз ложилась под нож хирургов и пользуется услугами косметологов. Кроме того, она часто использует фотошоп. В частности, недавно фанаты просто не узнали певицу.

В марте сеть облетела новость, что Лариса Долина резко помолодела. Звезде 64 года, но выглядит она всего на 35 лет. Артистка также, как и ее коллеги, прибегнула к услугам косметологов и, вероятно, хирургов.

52-летняя певица Валерия совсем не стареет. Звезда активно занимается йогой и силовыми тренировками. Артистка не скрывает тот факт, что активно пользуется услугами косметологов.

Валерия считает, что сохранить кожу можно, не прибегая к хирургическому вмешательству.

66-летняя Лайма Вайкуле выглядит всего на 45. Пока неизвестно, как красотке удается не стареть. В пластической хирургии звезду никто не подозревает, возможно, у нее просто хорошая генетика.

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".