18-летняя София Евдокименко, внучка и тезка украинской поп-легенды Софии Ротару, впечатлила публику новым фото

Как передает Politeka.net, юная певица и модель Sofia Eve (сценический псевдоним девушки) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, сделанный в подземке в США. К слову, Соня учится в школе дизайна "Парсонс" и львиную долю времени проводит в Америке.

Звезда предстала в длинном бежевом плаще, надетом поверх черного свитера. Девушка собрала волосы в хвост, нанесла макияж естественных теплых тонов и украсила лицо круглыми серьгами.

Sofia Eve застыла между "рамками" входа в дерзкой позе, ухватившись руками за пояс плаща. Она немного задрала голову и кинула обжигающий взгляд в объектив. Полумрак метро и мягкое освещение дополнили картину.

"Глаза говорят", - лакончино подписала фото звезда.

Поклонники кинулись комментировать пост: многие распереживались, что Соня вышла на улицу во время карантина из-за коронавируса.

"Красотка!! 🌹🥇"

"Шикарно ❤️👍🏻"

"Сонечка, пожалуйста, береги себя и не выходи пока на улицу.."

"вирус кругом.. береги себя!!"

Ранее мы сообщали, Соня выставила еще фото в таком же наряде, что и выше. Правда, на этом кадре образ раскрывается чуть больше: видно, что на девушке черные строгие брюки и ботинки на высокой шпильке - в дополнение к плащу. Красотка позировала на скамейке, вальяжно раскинувшись и глядя куда-то вдаль. Такое впечатление, что Соня устала и решила присесть отдохнуть. При этом у девушки серьезное выражение лица, нет и тени на улыбку.

"Я мог видеть, как ты покраснел, я мог чувствовать твое прикосновение ...", - подписала кадр звезда.

"Твои глаза, возможно, жаждали меня, твоя любовь могла бы спасти меня 🎶";

"Как же тебе идет все😍"; "Ты для меня пример и вдохновение- красивая, воспитанная, умная, идёшь к своим целям без скандалов и хайпа...";

"На ум приходит только фильмы 90-х"; "обожаю такой стиль фото😍", - отвечали ей в комментариях.

Напомним, внучка Ротару устроила грязные танцы прямо перед камерой.

А еще Politeka писала, что красавица-внучка Ротару в одном халатике показала, чем занимается по утрам.

Также Politeka писала, что молоденькая внучка Ротару понежилась на диванчике без белья.