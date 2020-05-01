Алена Водонаева всполошила поклонников откровенной фотосессией в ванной

Известная российская ведущая, которая недавно попала в масштабный скандал из-за своей позиции по абортам, удивила фанатов новой порцией снимков, опубликованной на ее странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

По все видимости, знаменитости надоело сидеть дома на самоизоляции и ничего не делать. Неожиданно для многих Водонаева нашла утешение в работе моделью. Так, звезда снялась в откровенной фотосессии, устроив ее прямо в своей ванной.

На снимках Водонаева позирует в облегающей полупрозрачной кофте в сеточку, а также в соблазнительном тонком пеньюаре. На некоторых снимках модель лежит в наполненной водой ванной, что делает ее наряд полностью прозрачным. Самые интимные места на фото ведущая «закрасила» крупными белыми мазками в редакторе.

«Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул», - подписала снимки Водонаева.

Поклонники тут же принялись комментировать фотографии.

«Тот случай, когда женщина не замужем, а очень хочется)», «Очень красивая!! Давно на Вас подписана! Вы мой кумир!! Спасибо, что Вы есть», «Алена, мать вашу, вы прекрасны!», «Зачем эта ретушь?)) Скрыла всё самое вкусное!))», «Какая у тебя большая и красивая...ванна», «Мамасита на карантине», «Гляжу, шабаш прошёл неплохо)», - пишут люди.

Напомним, Бледанс и Водонаева попали в громкий скандал с абортами: «больше никогда не…».

Как сообщала Politeka, известная россиянка сделала громкое заявление об абортах: "Не надо рожать рабов".

Также Politeka писала, что Водонаева выдала всю правду о жизни в России, Путин в истерике: «Моральные уроды».