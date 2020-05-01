Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", умеет привлекать внимания, тем более, что она безумно красива

Фанаты звезды создали страничку, посвященную кумиру, где публикуют ее разные фото, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних фото Ольга предстала в черной облегающей маечке, которая подчеркнула ее пышные прелести.

Ольга облокотилась на руку и смотрела в камеру почти черными глазами. При этом красотка выглядела грустно.

"«Уже слишком поздно, Он там, где серьезно, А ты ищешь повод, но он не придет. Он не придет, Он не придет. Сама ведь знаешь, он не придет» 🎶", - написали авторы поста.

За три часа публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев.

"Не грусти Олька", "Колы бы сейчас с шоколадом ☝️🦍", "Фото👍", "А глаза уставшие.. наполнены туманом", "В вашем взгляде столько тоски", "Эталон красоты", - написали пользователи сети.

Запомним, Оля Серябкина предстала в черной майке с ярким принтом. Вырез на наряде сбоку едва не открывал виды на прелести звезды.

Красотка развалилась в кресле, на ней были белые шортики, которые она натянула на талию. Одежда идеально подчеркнула аппетитные формы певицы.

Оля смотрела вбок, она улыбалась. Макияж с акцентом на глаза подчеркнул красоту артистки.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина примерила пальто сочного синего цвета с меховым воротником. Красотка удобно расположилась в кресле, вытянув вперед ноги, подставив лицо солнышку и закрыв глаза - сплошная нега.

Примечательно, что Серябкина оказалась с голыми ногами, и некоторые заметили в комментариях, не холодно ли, случаем, ей.

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