Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула идеальным телом в крохотном бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка создала специальную подборку, в ходе которой показывает саму себя в разный период времени. На одном из снимков Горовая позирует платье с белой кофтой, элегантно приподняв наряд.
На другом снимке Горовая позирует в крохотном мини-бикини, выставив напоказ роскошное тело. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами звезда поделилась у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая удивила поклонников неожиданным признанием
«Мы так долго скрывали…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Горовая позирует в халате, демонстрируя на камеру «беременный» живот. На самом деле девушка просто выгнулась, из-за чего создается такое впечатление.
Однако поклонники Горовой, хотя и пришли в замешательство, не смогли ничего сказать. Снимком девушка поделилась в Сторис.
Также мы рассказывали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сверкнула идеальной фигурой в одном белье.
«Доедая бублик, строчу текст. сколько килограмм ты набрал на карантине или самое время сравнивать себя настоящую и из 2017 года 😂👆🏻 Вс , 19.04, выбило меня колеи - я съела за день - кусочек пасочки (не фанат), 2 кусочка мяса (ПИШУ И ПРЯМО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , кучу картошки, хлеба , кушала после 19:00😂🎉 сорвалась с поста так сказать)», - говорится в сообщении.
Напомним, дочь Потапа сверкнула идеальными формами в облегающем наряде
А еще Politeka писала, что дочь Потапа похвалилась похудевшей фигурой в одном белье
Также Politeka сообщала, что горячая дочь Потапа показала идеальные формы в обтягивающих шортах