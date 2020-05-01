Знаменитая артиска Ани Лорак показала новый кадр из фотосессии, в которой похвасталась образом в платье из пайеток

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина впервые за несколько дней решила представить ранее не публикованный кадр, разместив тот в разделе Стори. Фото в черно-белой обработке привлекает внимание благодаря нетипичному наряду Каролины. Артистка, как известно, предпочитает более открытые образы с гораздо меньшим количеством блесток, пишет Рoliteka.net.

Звезда появилась с аккуратной укладкой, завязав волосы в аккуратный пучок с ровным пробором посередине, дополнила новый образ легким макиияжем с акцентом на увеличенные губы. При этом позировала певица в свободном наряде, свисающем с плеча - платье из блесток, подвязанное тонким ремнем, выглядело так, словно было слишком большим для стройной фигуры знаменитости.

Из-за обработки фото невозможно рассмотреть, какого цвета ее новый наряд, тем не менее скромный кадр привлекает внимание к себе, как и другие жаркие фото звезды. Отметим, платье напоминает излюбленный и странный "лук" женщин из 90-х, пытающихся выбрать как можно более яркий и белстящий образ.

Также на своей странице Лорак показала удивителньо стройную фигуру, акцентировав внимание на тонкой талии в черном платье длинной ниже колен. Дополнила наряд артистка аккуратно собранными волосами и легким макияжем на лице с акцентом на выразительные скулы. Однако, внимание фолловеров привлекают именно украшения звезды - массивные сережки-кольца с крупными камнями.

«Смотрим вперёд! В каждом дне есть свои краски! Улыбайтесь! Целуйте любимых!», - пишет Лорак под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Каролина, ты само волшебство 😍❤», «Неповторимая 😍 Хорошего вам дня, дорогая! Как ваше настроение? ❤️», «С Добрым Утром, Ани! Хорошего вам дня!», «Доброе утро!😍❤️», «Доброе утро!Какая же красивая!А фигура просто безупречная!», «Тебе корсет перетянули – как ты дышишь?», «Спасибо за пожелания❤️, это взаимно 💋. Хорошего настроения , очень красивая😻».

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