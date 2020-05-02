С весной представительницы шоубиза не только раскрепощаются и избавляются от лишней одежды на радость фанатов, но и приводят в порядок свои жилища, вооружаясь тряпками, пылесосами и прочим атрибутом для уборки

Правда, убираться красотки любят театрально, на камеру - принарядившись и так, чтобы их было видно с любого ракурса. Politeka.net предлагает взглянуть на топ "самых жарких уборок" от артисток.

Так, 34-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась в Инстаграм фото с пылесосом. Звезда пожаловалась, что наличие двух собак в доме сказывается на порядке и чистоте нелучшим образом. Но у нее появился верный "железный" помощник. Красотка крепко схватилась за пылесос, позируя в длинном платье с соблазнительным высоким разрезом.

"Какое платье 🔥"; "Ага ещё те помощнички🤗🤗🤗"; "Даша вы богиня даже з пылесосом в руке"; "Хозяюшка👏😍"; "отчаянная домохозяйка", - писали в комментариях.

Не отстала от Астафьевой и ее коллега, певица Анастасия Кумейко, известная как DJ Nana. На опубликованных кадрах артистка в мини-платье убиралась в своей квартире. В какой-то момент она продемонстрировала, что у нее во рту щетка для уборки пыли. На других кадрах Кумейко в том же соблазнительном наряде драила полы, ползая на четвереньках.

С пылесосом в руках засветилась и украинская телеведущая Леся Никитюк. Звезда устроила шуточную уборку под музыку. Леся сверкнула довольно стройной фигурой в мини-платье алого оттенка. Ей удалось заинтриговать публику необычным видом, как для уборки. Скорее всего, она стала мечтой для многих своих фанатов мужского пола.

"Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome — это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны", - сообщила Никитюк.

А вот украинская певица Ани Лорак, перебравшаяся жить в Россию, рассказала о своих карантинных горестях-печалях другу и коллеге Сергею Лазареву. Лорак предстала на кухне во время прямого эфира. Она пожаловалась, что ей тяжело сидеть без дела и уже устали руки от уборки и готовки, бесцельно потраченного времени, на что Сергей тут же ответил, что надо мыслить позитивно и это время уделить семье.

Еще одна звезда из России приобщила к субботнику своего взрослого сына. Речь о Наташе Королевой. На кадрах запечатлено, как певица с отпрыском красят забор. Артистка в "дачном прикиде" удобно расположилась на стульчике и вооружилась кисточкой и банкой краски. По всему заметно, что она просто балдеет от такого времяпрепровождения и не теряет возможность выбраться из дома, несмотря на карантин.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Ура, всех с праздником, с 1мая. Труд. Мир. Май», - поет при этом Королева.

Напомним, Лорак посочувствовала "сводящим концы с концами" украинцам.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева отожгла с сыном после самогонки Тарзана: «Мир, труд, май, наливай»

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