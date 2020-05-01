Певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как проводит 1 мая

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На кадрах запечатлено, как Королева вместе с сыном Архипом красят ограждение.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Ура, всех с праздником, с 1мая. Труд. Мир. Май», - поет при этом Королева.

Для такого занятия она оделась в спортивный костюм с российским флагом и надписью “Russia” на груди и шапку кислотного цвета.

«Работаем на благо нашего любимого лесного озера. Ура, товарищи. Чуть на сказала: «Выпьем», - заявила Королева, размахивая банкой с краской.

Это можно считать оговоркой по Фрейду. Ведь муж Королевой российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан) подошел к празднованию 1 мая иначе. Немного ранее он показал в сети видео, как варит самогон. Тарзан снял весь процесс и приговаривал, что это "хорошая водичка" и ему "будет весело".

"Готовимся к празднику. Всем выдержки. Праздничный стол", - написал Глушко на своей странице в соцсети.

Отметим, видео Королевой активно комментируют в сети.

«Наталья, позитив от Вас», «Мир, труд, май, понемножку наливай», «Наташа, жги», «Всегда на позитиве», «Выпьем», - пишут фолловеры звезды.

Напомним, любовник Наташи Королевой огорошил новой внешностью после тяжелой болезни.

Как сообщала Politeka, Королева пожаловалась на "репрессии" со стороны Украины.

Также Politeka писала, что волосатый Тарзан без стыда скинул одежду и показал, за что его любит Королева.