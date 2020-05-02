Дочь королевы шансона Любви Успенской Татьяна Плаксина, отбросив скромность, показала пикантные фото

Единственная дочка российский певицы с украинскими корнями Любви Успенской решила раскручивать свой Инстаграм, передает Politeka.net

Для этого девушка, которая сейчас живет в США, последовала примеру многих Инста-див и выгнулась в довольно соблазнительной позе.

На кадрах, которые разместила в своем микроблоге, 31-летняя Плаксина позирует в длинном пеньюаре цвета марсала. Девушка сидит на диване, подняв руки над головой. Халат немного сполз, оголив зону декольте, также Плаксина выставила на показ свои ножки.

Снимки она решила не подписывать. Кроме того, под ними нет никаких комментариев, возможно, Таня их попросту отключила.

Ранее мы писали, Татьяна Плаксина напугала россиян неадекватной выходкой. Девушка записала странное видео, из-за чего некоторые СМИ предположили она может находиться под веществами.

На видео девушка странно улыбается и машет головой в разные стороны. Речь девушки тоже выглядит несколько странной, она делает затяжные паузы и пустилась в рассуждения о дьяволе. Судя по всему, события происходят в кафе. Девушка заявила, что "очень любит" всех, но пока не готова комментировать скандал в СМИ из-за взаимных обвинений с Успенской.

«И, возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», — говорила Плаксина.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской заговорила о дьяволе, россияне напуганы: "Любу жалко...".

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?