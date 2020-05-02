Украинская певица Джамала похвасталась новыми фотографиями в сети и заинтриговала поклонников

Как передает Polliteka.net, 36-летняя исполнительница во время карантина все свое время проводит дома, поэтому часто делится с поклонниками новыми фотографиями и видео.

Так, на днях победительница "Евровидения" опубликовала новые снимки, на которых позировала в платье, подчеркнув свой внушительный живот. Совсем скоро артистка станет мамой во второй раз.

В подписи к фотографиям она анонсировала онлайн-встречу с поклонниками, на которой пообещала ответить на все интересующие их вопросы.

Кроме того, Джамала рассказала о пении во время беременности.

«Что касается пения во время беременности, то тяжело физически, потому что ты становишься больше. А с точки зрения техники — диафрагма подперта все время и кажется, что ты всегда распета. Но я делюсь исключительно своими ощущениями, это мой личный опыт», - написала знаменитость.

"Петь при первой беременности мне было тяжело только последние две недели перед родами, а до этого я все время выступала, проводила репетиции, давала концерты, записывалась на студии", - разоткровенничалась она.

Пользователи не прошли мимо и мгновенно отреагировали на публикацию Джамалы, отметив, что с нетерпением ждут прямой эфир, а также осыпали ее комплиментами.

«Какая вы красивая! ❤️ Беременность Вам к лицу))», «Очень ждём эфир! Интересно, ваши «дымчатые» оттенки голоса - это тембр или приём, который вы наработали с годами?, «Какая вы красивая», «Очень классная идея», - пишут в сети.

Напомним, Джамала поразила бездонным декольте в свадебном платье

А еще Politeka писала, что беременная Джамала в воздушном платье забралась с ногами на стол, Остапчук не устоял

Также Politeka сообщала, что беременная Джамала решилась на неожиданное признание