Леся Никитюк свела поклонников с ума жарким образом в открытом топе и рваных штанах

Популярная украинская телеведущая продолжает радовать фанатов образами в сделанной собственноручно одежде. Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем Инстаграм.

На снимке Леся загорает в шезлонге на своем участке. Модель одета в черные рваные джинсы и голубой топ с завязками и очень глубоким декольте. Судя по подписи, наряд Леся сшила сама. На фото ведущая томно смотрит в камеру, прикрывая лицо рукой.

Поклонники тут же принялись комментировать снимок. Люди обратили внимание на дырку на джинсах ведущей, расположенную на самом интересном месте.

«У тебя штаны порвались», «То побочные эффекты карантина на попе проявляются?», «Леся супер выглядишь!!! Прикид крутяк», «У вас попу видно», «Нереальная», «Красотка», «На обложку Vogue», «Где же Джаред», «Супер хоть не как у Оли Поляковой она полностью голая. Леся ты богиня люблю тебя», «Уже вижу шо творит карантин уже даже Леся в штаны не влезает (рвутся...)», «Божечки Леся....ты прекрасна», «Лесюнечка, судя по штанам и Вам карантин не на пользу пошёл», «Жаркое фото», - пишут люди.

Напомним, Леся Никитюк после откровений о любовнике показала свои "лимончики": «Очень аппетитно».

Как сообщала Politeka, Полякова устроила вечер откровений с Никитюк, в сети не выдержали: "Ожидала от Леськи большего".

Также Politeka писала, что Никитюк в одном лифчике напугала внешним видом, личные кадры облетели сеть: "Какой ужас".