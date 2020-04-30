Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как у нее проходит завтрак на свежем воздухе

На фото Леся сидела в футболке и коротких шортиках, а также повязке на голове. Как можно понять, этот наряд Никитюк сама себе сшила, о чем указала в публикации. Звезда завтракала окрошкой на свежем воздухе и прямо закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых писали о блюде, которое показала телеведущая, а также хвалили идеальные ноги девушки.

Отметим, что не так давно Леся во время беседы с Олей Поляковой рассказала о тайном поклоннике. Никитюк не сказала, бывший это или нынешний. Звезда только отметила, что этот мужчина научил ее носить каблуки и всегда рядом.

Можно предположить, что Леся возможно завтракает как раз с ним и для него выбрала такой соблазнительный наряд.

Сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с певицей Олей Поляковой интимными переживаниями.

Отвечая на один из каверзных вопросов, телеведущая намекнула на впечатляющее мужское достоинство партнера по "Танцам", хореографа Максима Ежова.

"У нас ничего не было, но когда мы танцевали, нужно было прижиматься центром и лобковой костью к партнеру", - отметила Никитюк.

Напомним, похудевшая Никитюк сверкнула фигурой в коротеньком топе

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