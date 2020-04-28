Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила с Лесей Никитюк необычный вечер соревнований

После того, как был введен карантин, звезда решила остаться вместе с семьей в загородном доме, откуда активно устраивает прямые эфиры на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз звезда решила провести вечер в компании коллеги - телеведущей Леси Никитюк. Артистки устроили себе игру в "правду или действие", благодаря чему поклонники звезд узнали много интересного, сообщает Politeka.

Так, в этот раз певица устроила с Лесей Никитюк бурный вечер с каверзными вопросами. В ролике можно услышать, как Оля вспомнила свои самые пикантные и неловкие ситуации из жизни:

«Однажды я в колготки сзади заправила юбку. И ехала так в музыкальную школу через весь город на трех троллейбусах, и не один человек не сказал. Все смотрели! Два часа я ехала по городу в таком вот виде. И уже потом какая-то девушка мне сказала о юбке. И когда я поняла, мне было так стыдно», - со смехом рассказала Оля.

Также она отметила, что на одном из своих концертов не обошлось без такого-себе конфуза:

"Есть такие залы, где просто невозможно выступать, там еще нет туалетов нормальных. Это был именно тот случай. В вонючий туалет я тогда идти не захотела. Обычно на сцене у тебя адреналин и все с потом выходит – ничего не хочется. И тут, на какой-то шестой песне и я понимаю – если сейчас не схожу в туалет, случится непоправимое. А у меня же эти переодевания постоянные, а гримерки нет - за шторой переодеваешься, рядом ходят работники сцены. Принесли ведро. Тут я делаю свои дела, тут мне снимают верх, лифчик меняют, тут какой-то дядька проходит мимо. Я стою по пояс голая и делаю свои дела. Ты понимаешь, какой ужас этой ситуации? В таком запале никакого стыда нет, ни о чем не думаешь", - призналась Полякова в весьма необычном случае во время концерта. Поклонники же написали, что "ожидали от Леськи большего" - весь эфир звезда был слишком зажата.

До этого звезда с дочерью решила позаниматься самостоятельно, периодически включая в прямой эфир людей, которые тренируются вместе с Олей.

В ходе эфира Оля очень детально рассказала, как правильно выполнять то или иное упражнение. Поэтому комплекс можно смело повторить дома. Для наглядности звезда даже потренировалась с бутылками, попросив дочь, принести бутылки потяжелее.

Похоже, украинская певица пытается всячески разнообразить свои тренировки. Маша также повторяет за мамой, поэтому тренируется вместе с ней, несмотря на то, что дается ей это похоже очень нелегко.

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