Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала домашний образ настоящей женщины

На кадрах Леся позировала перед зеркалом в топе и лосинах. На голове у нее было полотенце, а на лице маска. Она еще что-то поправляла над глазами, скорее всего, брови. По словам Никитюк, у нее это салон на дому. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фото получилось довольно забавным и необычным. Ведь довольно сложно видеть телеведущую, которая только приводит свое лицо в порядок, а не как обычно - уже накрашенная и ухоженная.

Фанаты ничего не смогли написать под кадрами или поставить лайки. Все из-за того, что Леся опубликовала в сторис Инстаграма видео, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Леся Никитюк была вынуждена обратиться в полицию из-за мошенников, которые наживались на ее имени.

«Уважаемые организаторы, давайте договариваться! Прекратите этот развод!» - говорится в сообщении.

Более того, Никитюк также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в киберполицию.

"Ребята, я обращаюсь к вам чисто по-человечески. Напишите мне и скажите, сколько вам нужно денег, чтобы мне перестали писать тысячи людей и говорить, что я бросила их на деньги. Сколько вам нужно гребанных денег? Напишите, я готова вам заплатить, чтобы вы закончили этот развод", - подчеркнула она.

Сообщалось, что Леся Никитюк показала, как веселится в домашнем виде по вечерам.

Девушка появилась с легким макияжем на лице, в белой майке с принтом на груди и черном нижнем белье с высокой посадкой. При этом звезда лелала вид, что посылает фанатам воздушный поцелуй, чуть приподняв майку.

Напомним, Никитюк в кокетливой пижамке пообжималась на камеру со своим другом

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