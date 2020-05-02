Известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, показала новое фото

Украинская исполнительница песен Эрика Герцег, которая выступает в составе группы "ВИА Гра", часто радует публику яркими постами в своем Instagram. Девушка родом из украинского Закарпатья, но уже давно перебралась строить карьеру в Москве. Так в этот раз звездная красотка порадовала фолловеров новым снимком, на котором появилась в необычном образе, пишет Politeka.net

Блондинка показала фото, сделанное крупным планом в машине.

Перед камерой Герцег появилась слегка накрашенной в темной одежде, распустив свои роскошные волосы.

В подписи к фото артистка решила поздравить своих поклонников с майскими праздниками.

«Мир, труд, май❤️

Дай Бог , чтобы открылись границы, и мы все были здоровы и счастливы!🙏🏻❤️», - написала знаменитость.

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали красотку-блондинку восторженными комментариями.

«Эээээрика💜 красотка нереальная просто!!! 😍😍😍😍😍», «Эричка, береги себя❤️ красотка😍 люблю❤️», «Божеее какая ты красотка слов нееет😍😍😍🤤🤤🤤 самая лучшая❤❤❤ я люблю вас💋💋💋💕💕💕💕», «Очень красивая», «Надеюсь, у тебя все хорошо! ❤️ Береги себя 🌹», - пишут в сети.

До этого девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм необычное фото. На снимке Эрика предстала в соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка стоит на фоне прекрасных видов, выгнувшись таким образом, чтобы подчеркнуть свой упругий пресс, подкачанные плечи и пышные формы.

«Я продолжаю челлендж. Жду от вас всех, мои Хорошие, лучшие летние фотографии для мотивации!», - написала Эрика.

За день ее пост собрал более 18 тысяч лайков. В комментариях все обсуждают идеальную фигуру звезды и просят поделиться секретом красоты.

Напомним, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.