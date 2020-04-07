Солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, показала поклонникам, как она выглядит без макияжа

Фото она опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке певица предстала совсем без косметики, удивив своих фанатов, ведь ее в таком виде очень трудно узнать. На снимке она совсем другой человек, нежели на фотосессиях.

Возможно, ракурс оказался неудачным или артистка приболела, но ее лицо выглядело нездорово бледным, под глазами виднелись синие круги. Поклонники не смогли отреагировать на фото, так как в сторис нет такой возможности.

Отметим, что ранее Эрика показывала фанатам, как занимается спортом в домашних условиях. Девушка выбрала для занятий соблазнительный спортивный костюм, в котором показывала различные упражнения для девушек. В конце тренировки звезда поблагодарила всех за внимание и сняла крупным планом свою грудь, вероятно, в подарок мужчинам, которые следят за ней в соцсетях.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег поделилась снимком, на котором она стоит в красивом облегающем платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Девушка выставила вперед ножку в черных колготках. В руках у Эрики красуется огромный букет роз, который, вероятно, подарил ей поклонник.

Напомним, что бесстыжая блондинка из "ВИА Гры" посветила формами в обтягивающем топе: Меладзе не устоит.

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег разделась и посветила своими бриллиантами: "Самая лучшая".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».