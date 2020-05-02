Сын Тины Кароль трогательно повторил фото мамы

Как сообщает Politeka.net, фанаті популярной украинской певицы нашли интересное сходство между фотографиями Кароль и ее сына. Соответствующие снимки были опубликованы на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм.

Так, на фото Тина Кароль спускается по лестнице в облегающем белом топе и таких же белых шортиках, отлично демонстрирующих подтянутые ножки певицы. Волосы Кароль спадают на плечи крупными локонами, завершая ее нежный образ.

Рядом с этим снимком разместили фотографию сына певицы Вениамина, сделанную на том же самом месте. Мальчик, как и мама, начинает спускаться по лестнице. Правда, вместо гламурного образа, он одет в простую повседневную одежду мальчика-подростка.

«Повторил мамино фото», - говорится в подписи к снимкам.

Судя по всему, забавное сходство оценила и сама Кароль, ведь она продублировала фанатский пост в своем разделе Сториз.

До этого мы писали, что в годовщину смерти супруга Евгения Огира Кароль опубликовала в своем Инстаграм пост, посвященный мужу. Она поделилась снимком Огира, на котором тот задумчиво смотрит на море. Это фото до этого особо не светилось в сети.

«Иная близость, ей 7 лет», - подписала фото артистка.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

Как сообщала Politeka, Балан показал, что на самом деле вытворял в спальне у Кароль: "Боже, что за движения".

Также Politeka писала, что Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото: «Иная близость».