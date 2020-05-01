Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан подогрели слухи о романе на новом фото

Несколько дней назад в сети был представлен ролик, записанный в спальне Тины Кароль. Дело в том, что артисты записали новую песню в дуэте, который ждали многие месяцы фанаты. Песня появилась на других музыкальных площадках, кроме Ютуба, только сегодня. Специально к этому событию Дан опубликовал новое фото, но засветил кое-что лишнее, передает Politeka.net.

Так, в изначальном ролике певец и Тина были рядом друг с другом: мужчина играет на гитаре, а сама Кароль кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, поэтому вышедший клип занял первое место в трендах Ютуб-платформы всего за несколько дней.

Дан готовился к выступлению также ответствено, текст песни, им написанной, заинтриговал фанатов не меньше. На своей странице артист также поделился кадром, на котором он с Тиной стоит романтично прижавшись друг к другу и засветив лишнее - Кароль позировала с кольцом на безымянном пальце.

«Когда свадьба？ Вся страна в ожидании!😜», «Дан, а что означает это колечко у Тины на безымянном пальчике?)», «Какое красивое колечко у Тины», «Вы подарили нам магию 💕 спасибо, Дан!», «Когда уже свадьба?😍», «🔗если это намёк , то мы поняли», «Самые любимые ❤️💫😻», «Какие же вы сладкие🤤🙏🏼», - написали пользователи сети.

Однако далеко не сам ролик покорил фанатов в последнем эфире проекта. Образ Тины немало порадовал многочисленных фанатов Тины. Звезда появилась в довольно смелом наряде - платье с глубоким декольте и вырезом по бокам, которое еще больше подчеркнуло пышные формы звезды.

На фан-аккаунте артистки в Инстаграм был представлен кадр, сделанный звездой перед выходом в эфир последнего выпуска шоу. На нем звезда красовалась с ярким макияжем на лице, аккуратными украшениями и с излюбленной прической, которую так любят фанаты:

«Платье на бусинках еле держится», «Плаття для дуету саме те,що треба😍», «А что у нее с руками?», «Нереальной красоты Тинааа😻», «Неземная Королева 😍❤️👑», «У неё на руке синяк», «Бедный Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красотка невероятная 😍», «Сильно красивая ❤️», – пишут пользователи.

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