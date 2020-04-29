Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан покорили своим видео, записанным в спальне Тины специально для их новой музыкальной композиции

В этот раз Дан решил сам представить отрывок из заснятого ролика в комнате дома у Тины, опубликовав его на своей странице в социальной сети Инстаграм. Артист покорил своим выступленией с певицой, с которой якобы у него уже долгое время любовный роман, считают поклонники, передает Politeka.net.

В ролике видно, как Дан поет рядом с Тиной и играет на гитаре, а сама певица кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, поэтому комментарии под новым постом не заставили себя ждать.

«А помнишь? Хотела быть другой, самой разной... и черпать всю любовь ..все, и сразу....#pomnish with @tina_karol», - написал Дан Балан под постом.

Вот что отметили пользователи сети:

«Прекрасная песня! Все самые чистые чувства и мурашки!», «очень крутой дуэт, что за движения❤️😍», «любимые, спасибо да этот дуэт. он проник в нашу душу, наше сердце, также как и вы. мы вас любим♥️», «Данчик может наконец-то сегодня с нами пообщаешься? Или в эфире?», «Спасибо любовь, спасибо за песню, спасибо за волшебство ❤️ Два гения ❤️🙏», «Ааааййй какие вы сасные😍😍».

Напомним, ранее на шоу "Голос" появилась мать Дана - Людмила Балан. Она пришла на закрытие этапа вокальных нокаутов и спела украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе.

Композиция не оставила равнодушной никого - все тренеры и ведущие вышли на сцену, чтобы поддержать выступление. Людмила Балан заявила, что подготовила свадебную песню специально для Дана и Тины, намекнув на их совместное будущее.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком