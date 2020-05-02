Влад Яма во время карантина не стесняется показывать абсолютно разные фото

Знаменитый украинский хореограф решил продемонстрировать свое отличное чувство юмора и показал необычное фото.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз Яма показал себя во время косметических процедур.

Хореограф наложил грязевую маску на лицо, сфотографировал себя, а снимок разместил на своей странице в Интсаграм.

«Находим плюсы на карантине», - говорится в подписи.

В комментариях пользователи соцсетей оценили чувство юмора танцора, назвав его «фантомасом» и шреком».

«Влад вы шикарный😍💋», «Аватар по-украински», «Ух ты», «Шрек-красавчик», «Фантомас», «Красавец какой», - пишут в сети.

Ранее, Влад Яма похвастался тем, что его аккаунт в Инстаграм набрал 500 тысяч подписчиков.

«Вы можете себе представить? Это практически как город Запорожье – мой родной. То есть можно считать, что я без пяти минут мэр? Не дай бог, конечно», - пошутил артист.

«Не выдержал!», - подписал видео Яма.

Под его публикацией тут же начали появляться восторженные комментарии с поздравлениями. Среди них оказалось сообщение и от давней «соперницы» хореографа Леси Никитюк.

"Поздравляю", - написала она.

Напомним, жена Влада Ямы сбросила одежду и показала, чем соблазняет мужа.

Как сообщала Politeka, Влад Яма без одежды прижался к красавице-жене ради интимного фото: "Как тебе повезло!".

Также Politeka писала, что Влад Яма откровенно рассказал о проблемах с фигурой: «Для мужчины это…».