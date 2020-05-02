70-летняя певица Надежда Бабкина впервые вышла в свет после тяжелой болезни

Соответствующее видео появилось на странице в Инстаграм знаменитости, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

Известная российская певица Надежда Бабкина в красном костюме и очках записала небольшой видеоролик, в котором обратилась к фанатам.

«Я рада, что могу с вами пообщаться! Да, я прошла испытание, никому не желаю его проходить. Мои хорошие, давайте беречь друг друга, понимать, слышать и сочувствовать. Молитвами вы дали мне больше сил, чтобы я выкарабкалась», - говорит она.

Певица уверяет, что все время слышала, голоса поддержки.

Поклонников встревожил вид певицы, они отметили, что она сильно похудела.

«Похудела то как. Видно крепко тебе досталось. Не болей больше», «Очень. За вас волновались! рады, что все обошлось!», «На зло злопыхателям казачка Надя снова на коне. Здоровья!😘»,- пишут в сети.

Как известно, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Сразу после выхода из комы Надежда Бабкина огорошила медиков.

«Где я была?», - и, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, воскликнула: «Охренеть!», - после чего заметила, что «значит, должна быть сильно голодна».

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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