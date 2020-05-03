Есть звезды, которые имеют множество романов, неудачных браков и интрижек. А есть те, кто значительную часть своей карьеры одинок

Politeka.net вспоминала самых знаменитых одиноких красоток, которые не замужем, и не находятся в отношениях.

Украинская звезда Тина Кароль после смерти своего мужа в 2013 году так и не была замечена в серьезных отношениях. Красотка воспитывает сына и занимается карьерой. Впрочем, последние два года в сети активно обсуждают возможный роман между Тиной Кароль и Даном Баланом. Сами артисты в этом не признались.

Солистка «НеАнгелов» Слава Каминская летом 2019 года развелась с мужем и отцом своих детей Эдгаром Каминским. Красотка на данный момент находится в свободном полете, но иногда дразнит публику фотографиями с разными мужчинами.

Ее коллега по коллективу Виктория Смеюха тоже одна. Перед Новым годом она призналась, что до сих пор в поисках настоящей любви. У певицы было несколько серьезных отношений, но они не закончились свадьбой.

Певица София Ротару потеряла мужа в 2002 году. С тех пор певица одна. Ее энергия посвящена карьере, ее детям и внукам.

Украинская телеведущая Леся Никитюк тоже долгое время была свободна. Недавно в разговоре с Ольгой Поляковой артистка заявила, что на самом деле у нее есть молодой человек. Правда, пока его никто не видел.

Украинская гимнастка и звезда «Танцев со звездами» Анна Ризатдинова тоже одинока. У нее был бурный роман с экс-нардепом Александром Онищенко, которому она родила сына. Но сейчас у звезды нет серьезных отношений.

Напомним, что Никитюк разлеглась на улице и вывалила напоказ все свое богатство: «Где же Джаред».

Как сообщала Politeka, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

Также Politeka писала, что Каминскую дерзко высмеяли из-за неудачной рекламы: "Ой, с лицом что-то странное".