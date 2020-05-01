Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан підігріли чутки про роман на новому фото

Кілька днів тому в мережі був представлений ролик, записаний у спальні Тіни Кароль. Справа в тому, що артисти записали нову пісню в дуеті, який чекали багато місяців фанати. Пісня з'явилася на інших музичних майданчиках, крім Ютуба, тільки сьогодні. Спеціально до цієї події Дано опублікував нове фото, але засвітив дещо зайве, передає Politeka.net.

Так, у початковому ролику співачка Тіна були поруч один з одним: чоловік грає на гітарі, а сама Кароль кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому вийшов кліп зайняв перше місце в трендах Ютуб-платформи всього за кілька днів.

Дано готувався до виступу також ответствено, текст пісні, написаної їм, заінтригував фанатів не менше. На своїй сторінці артист також поділився кадром, на якому він з Тіною варто романтично притиснувшись один до одного і засвітивши зайве - Кароль позувала з кільцем на безіменному пальці.

«Коли весілля？ Вся країна в очікуванні!😜», «Дано, а що означає це колечко у Тіни на безіменному пальчику?)», «Яке красиве колечко у Тіни», «Ви подарували нам магію 💕 дякую, Дано!», «Коли вже весілля?😍», «🔗якщо це натяк , то ми зрозуміли», «найулюбленіші ❤️💫😻», «Які ж ви солодкі🤤🙏🏼», - написали користувачі мережі.

Однак далеко не сам ролик підкорив фанатів в останньому ефірі проекту. Образ Тіни чимало порадував численних фанатів Тіни. Зірка з'явилася в досить сміливому вбранні - сукня з глибоким декольте і вирізом по боках, яке ще більше підкреслило пишні форми зірки.

На фан-акаунті артистки в Instagram був представлений кадр, зроблений зіркою перед виходом в ефір останнього випуску шоу. На ньому зірка красувалася з яскравим макіяжем на обличчі, акуратними прикрасами і з улюбленою зачіскою, яку так люблять фанати:

«Плаття на намистинках ледве тримається», «Плаття для дуета саме ті,що треба😍», «А що у неї з руками?», «Нереальної краси Тинааа😻», «Неземна Королева 😍❤️👑», «У неї на руці синяк», «Бідний Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красуня неймовірна 😍», «Сильно гарна ❤️», – пишуть користувачі.

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