Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська потрапила під гнів мережі через невдалу рекламу

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режим ізоляції. Тому кожен день зірка ділиться новими фото з ними, а також показує в соціальній мережі Instagram під час прямих ефірів свої тренування і влаштовує бесіди. В цей раз артистці вдалося здивувати фото з модною сумрчкой, за яку зірку жорстко розкритикували, інформує Рoliteka.net.

«Запускаю свій help center, щоб ділитися з вами крутими українськими брендами, поки вони переживають не кращі часи🤞🏼 Я люблю все оригінальне, особливе, авторське, щоб більше ні в кого — тут я потрапила за адресою🤣

У мене є кілька сумокэтого бренду, вони запросто дадуть фору світовим брендам. Не буду розповідати про крутому якості – це видно з першого погляду – як оброблені шви, відшліфована дерево, як акуратно і плавно викроєна форма. Впевнена, що оригінальні сумки можуть «зробити» весь образ, навіть якщо ви в total black і старих кедах», - пише Слава під новим фото.

Шанувальники відразу ж розкритикували зірку: «Слава, кожна дівчинка не зможе 🤪ціни не для кожної дівчинки 😂😂😂 типу, поживу півмісяця на вулиці, і назбираю на сумочку ))) «Я купувала у них очки ще 🔥», «Слава, волосся ростуть як на дріжджах», «Так, складно зараз творчості😢», «З особою щось дивне», «Млинець 😒 у зірок закінчилися гроші ?! ((((( реклама на рекламі o my God(».

Раніше зірка виклала на своїй сторінці незвичайне коротеньке відео, на якому засвітила струнку фігуру в одному яскраво-рожевому білизна, зовсім не приховує її фігуру. Причому не втрималася Слава від звичної саркастичній манери подуштить над шанувальниками - в один з моментів відеозапису вона повертається до об'єктива камери, показуючи свої... вуса.

За допомогою цього фільтра артистка вирішила весело пожартувати над шанувальниками, які відразу ж оцінили ролик і почали масово засипати пост комментариеями.

«Вусики - пропуск в трусики 🤪добраніч 😴😘🤣», - коротко підписала відео зірка.

А ось що відповіли користувачі мережі:

«Фраза з натяком походу... 🙄 бережіться чоловіка , трусики смертельно небезпечні , особливо для тих у кого вусики 😁😂 Так по мені краще нехай буде борода і вона скаже "так" 😁🤣», «Видно, що салони краси закриті😂😂😂 Але навіть з вусиками - королева💜💜💜», «😂😂 блін», «Карантин...», «Мені б таку ж....👏».

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