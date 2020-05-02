Леся Нікітюк звела шанувальників з розуму жарким образом у відкритому топі і рваних штанях

Популярна українська телеведуча продовжує радувати фанатів образами в зробленому власноруч одязі. Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала нове фото в своєму Instagram.

На знімку Леся засмагає в шезлонгу на своїй ділянці. Модель одягнена в чорні рвані джинси і блакитний топ із зав'язками і дуже глибоким декольте. Судячи з підпису, наряд Леся пошила сама. На фото ведуча млосно дивиться в камеру, прикриваючи обличчя рукою.

Шанувальники тут же взялися коментувати знімок. Люди звернули увагу на дірку на джинсах ведучої, розташовану на самому цікавому місці.

«У тебе штани подерлися», «То побічні ефекти карантину на попі проявляються?», «Леся виглядаєш супер!!! Прикид крутяк», «У вас попу видно», «Нереальна», «Красуня», «На обкладинку Vogue», «Де ж Джаред», «Супер хоч не як у Олі Полякової вона повністю гола. Леся ти богиня люблю тебе», «Вже бачу що творить карантин вже навіть Леся в штани не влазить (рвуться...)», «Божечки Леся....ти прекрасна», «Лесюнечка, судячи з штанів і Вам карантин не на користь пішов», «Печеня фото», - пишуть люди.

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