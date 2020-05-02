Старшая дочь Брежневой Соня Киперман поделилась горячими фотографиями с отдыха

Свежее фото 19-летняя красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках Соня одета в микро купальник, который едва прикрывает ее грудь. Красотка разлеглась на диванчике под деревьями и грелась на солнышке. Кроме этого, Соня поделилась селфи, на которых прекрасно видно ее фигуру и лицо.

«Солнечная детка», - подписала снимок Соня.

За полдня пост девушки собрал более 6,5 тысяч лайков. Поддержал лайком фотографию Сони ее отчим, композитор Константин Меладзе.

«Ты горячая», «Ты солнце», «Это божественно», «Такое солнышко», «Солнечный зайка», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Киперман удалила все фотографии с молодым человеком Мэттом Кэнноном, поделившись нежным селфи после разрыва с любимым. На фото девушка предстала очень нежной, с персиковыми тенями на глазах и бледной помадой. Рот она приоткрыла и засветила белые зубы. Известно, что 2020 год пара встречала вместе, но похоже позже их отношения разладились.

Как известно, дочка Брежневой пробует себя в модельном бизнесе и в кино. 30 марта ей исполнилось 19 лет. Дебют в кино состоялся в сериале «Дневники вампира».

Напомним, что Брежнева взбудоражила помолодевшим лицом на новых кадрах: "Как девочка".

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой: «Ангел».

Также Politeka писала, что дочь Брежневой посветила роскошной грудью в постели: "Брюнетка с огоньком теперь!".