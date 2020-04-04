Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала архівні літні кадри

Як повідомляє Politeka, на опублікованих знімках дочка співачки Брежнєвої ще блондинка. Вона щасливо посміхається і дуріє на камеру разом зі своєю кращою подругою.

Цими кадрами вона привітала свою подружку з днем народження в сториз, тим самим згадавши спільні радісні моменти і літо 2019 року.

«Мій партнер по злочином завжди», – вона підписала знімок з іншою дівчиною її віку.

На фото вони позують у маскарадних костюмах ангела і демона, притулившись один до одного попами.

Блондинка Софія – ангел в блискучому серебренном сукню, а її подруга-брюнетка – демон з червоними ріжками і в чорній сукні.

На іншому фото Кіперман в білому топі і високих джинсах заливається сміхом.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман, не раз чула про те, що вона разюче схожа на свою зоряну маму. Дівчина перейняла від відомої співачки красу і грацію, а чарівність юності робить дівчину і зовсім чарівною. Однак після того, як юна модель змінила колір волосся світлих темний, дівчина помітно подорослішала.

В цей раз Соня вирішила представити кадр, зроблений під час міні-фотосесії по веб-камері. Схоже, таким чином дівчина вирішила розважитися під час карантину. При цьому поряд в "об'єктиві" можна помітити і популярного російського фотографа Тимофія Колеснікова.

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