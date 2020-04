Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман в пікантному топі захопила мережу чуттєвим фото

Дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман, не раз чула про те, що вона разюче схожа на свою зоряну маму. Дівчина перейняла від відомої співачки красу і грацію, а чарівність юності робить дівчину і зовсім чарівною. Однак після того, як юна модель змінила колір волосся з світлих на темні, дівчина помітно подорослішала, повідомляє Politeka.

В цей раз Соня вирішила представити кадр, зроблений під час міні-фотосесії по веб-камері. Схоже, таким чином дівчина вирішила розважитися під час карантину. Дівчина позувала у своїй білосніжній спальні, на ній помітний лише коротенький топ, ледь приховує форми. При цьому поряд в "об'єктиві" можна помітити і популярного російського фотографа Тимофія Колеснікова.

Нагадаємо, Соня на даний момент живе і навчається в Лос-Анджелесі, тому знаходиться далеко від мами Віри Брежнєвої.

Шанувальники тут же взялися коментувати увиженное:

«Красуня💕» «Привіт красуня», «Hot brunette!!! I like it more than blonde! But you look cute anyways!», «Набагато крутіше з темним кольором 🔥🔥🔥вогонь 😍», «Крутий колір волосся😉👍».

Раніше Віра Брежнєва показала, як веселиться зі своєю дочкою Сонею Кіперман. 30 березня популярна українська співачка, яка перебралася жити в Росію, святкує день народження своєї старшої доньки Соні. Дівчині виповнилося 19 років. З цієї нагоди поділилася Віра в Instagram архівним відео, на якому вони з донькою веселяться в машині.

На кадрах можна побачити, як мати веде машину, в той час як її дочка з подругами сидять на задньому сидінні. У машині на всю гучність грає музика, під яку Соня запально танцює, а Віра підспівує. Судячи з усього, Брежнєва ідеально вписується в компанію молодих дівчат і не відчуває ніякого збентеження.

Співачка уточнила, що це відео було знято в минулий день народження Соні, а сьогодні вони не можуть відзначити свято разом з-за того, що знаходяться на карантині на різних континентах.

